Прем’єра Косова викликали на допит до прокуратури

Спеціальна прокуратура частково визнаного Косова викликала прем'єр-міністра Альбіна Курті в понеділок для дачі свідчень у справі, яка залишається незрозумілою, а його прихильники заявляють, що це політично мотивований крок, оскільки країна готується до виборів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

За словами Лірідони Козмакі, прессекретарки прокуратури, Курті перебуває у закордонній поїздці, і для виклику буде призначена інша дата.

Вона відмовилася повідомити подробиці про суть справи.

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Однак прессекретар Курті, Перпарім Крієзіу, повідомив минулого тижня у Facebook, що прем'єра викликали для надання свідчень у справі за статтею 414 Кримінального кодексу, яка регулює правопорушення, пов'язані зі "зловживанням службовим становищем або повноваженнями".

Крієзіу звинуватив виклик у політичній вмотивованості та "спробі вплинути на результат виборів 2025 року".

Парламентські вибори в Косові відбудуться 9 лютого. Очікується, що ці вибори стануть ключовим випробуванням для Курті, чия правляча ліва партія "Рух за самовизначення" здобула переконливу перемогу на виборах у 2021 році.

Основними претендентами на майбутніх виборах є Демократична партія Косова, головні лідери якої перебувають під судом у Гаазі за звинуваченням у воєнних злочинах, і Демократична ліга Косова, найстаріша партія в країні, яка втратила значну підтримку після смерті свого лідера Ібрагіма Ругова.

Головною проблемою, що затьмарює вибори, залишаються переговори про нормалізацію відносин із Сербією, які зайшли в глухий кут і яким Європейський Союз сприяє з 2011 року, але без особливого прогресу. Ці переговори мають вирішальне значення для членства обох країн у ЄС.

Нещодавно канал у Косові, що живить дві електростанції, які виробляють більшу частину електроенергії в країні, був пошкоджений вибухом.

Косовський прем'єр-міністр Курті назвав інцидент "терористичною атакою" з боку сусідньої Сербії. А поліція Косова заарештувала вісьмох людей і вилучила зброю і вибухівку під час рейдів у зв'язку з вибухом.

Інцидент розпалив давню напруженість у відносинах між Приштиною і Белградом: останній не визнає незалежності Косова, проголошеного у 2008 році.