Премьера Косова вызвали на допрос в прокуратуру

Специальная прокуратура частично признанного Косова вызвала премьер-министра Альбина Курти в понедельник для дачи показаний по делу, которое остается непонятным, а его сторонники заявляют, что это политически мотивированный шаг, поскольку страна готовится к выборам.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

По словам Лиридоны Козмаки, пресс-секретаря прокуратуры, Курти находится в зарубежной поездке, и для вызова будет назначена другая дата.

Она отказалась сообщить подробности о сути дела.

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Однако пресс-секретарь Курти, Перпарим Криезиу, сообщил на прошлой неделе в Facebook, что премьера вызвали для дачи показаний по делу по статье 414 Уголовного кодекса, которая регулирует правонарушения, связанные со "злоупотреблением служебным положением или полномочиями".

Криезиу обвинил вызов в политической мотивированности и "попытке повлиять на результат выборов 2025 года".

Парламентские выборы в Косове состоятся 9 февраля. Ожидается, что эти выборы станут ключевым испытанием для Курти, чья правящая левая партия "Движение за самоопределение" одержала убедительную победу на выборах в 2021 году.

Основными претендентами на предстоящих выборах являются Демократическая партия Косова, главные лидеры которой находятся под судом в Гааге по обвинению в военных преступлениях, и Демократическая лига Косова, старейшая партия в стране, которая потеряла значительную поддержку после смерти своего лидера Ибрагима Ругова.

Главной проблемой, омрачающей выборы, остаются зашедшие в тупик переговоры о нормализации отношений с Сербией, которым Европейский Союз способствует с 2011 года, но без особого прогресса. Эти переговоры имеют решающее значение для членства обеих стран в ЕС.

Недавно канал в Косове, питающий две электростанции, которые производят большую часть электроэнергии в стране, был поврежден взрывом.

Косовский премьер-министр Курти назвал инцидент "террористической атакой" со стороны соседней Сербии. А полиция Косова арестовала восемь человек и изъяла оружие и взрывчатку во время рейдов в связи со взрывом.

Инцидент разжег давнюю напряженность в отношениях между Приштиной и Белградом: последний не признает независимость Косова, провозглашенную в 2008 году.