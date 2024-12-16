В Італії продовжують порятунок дівчини-спелеолога, що застрягла на глибині понад 600 метрів

На півночі Італії неподалік Бергамо триває операція з порятунку дівчини-спелеолога, яка застрягла у печері на глибині понад 600 метрів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють італійські видання, серед яких La Stampa.

32-річна спелеологиня Оттавіа Піана разом з товаришами у суботу досліджувала маловідому ділянку печери Абіссо, що розташована неподалік Бергамо. На маршруті вона зірвалась з висоти кількох метрів і серйозно травмувалась, внаслідок чого вже не могла повернутись самостійно. Напарники піднялись на поверхню і викликали на допомогу рятувальні служби.

У неділю до жінки дісталися рятувальники і почали витягати її у напрямку виходу. Команда зупинялась для відпочинку, після чого почалася робота з розчищення вузької ділянки маршруту для того, щоб можна було продовжити рух далі.

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Місцеве видання Il Dolomiti зазначає, що це одна з найскладніших для проходження печер в Італії. Жінка вже давно цікавиться нею і мала схожий неприємний епізод влітку 2023 року. Тоді рятувальна операція зайняла 40 годин.

Нагадаємо, наприкінці листопада десятки європейських громадян рятували у Червоному морі після аварії туристичного судна.