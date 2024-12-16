В Италии продолжают спасение девушки-спелеолога, застрявшей на глубине более 600 метров
На севере Италии недалеко от Бергамо продолжается операция по спасению девушки-спелеолога, которая застряла в пещере на глубине более 600 метров.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают итальянские издания, среди которых La Stampa.
32-летняя спелеолог Оттавиа Пиана вместе с товарищами в субботу исследовала малоизвестный участок пещеры Абиссо, расположенной недалеко от Бергамо. На маршруте она сорвалась с высоты нескольких метров и серьезно травмировалась, в результате чего уже не могла вернуться самостоятельно. Напарники поднялись на поверхность и вызвали на помощь спасательные службы.
В воскресенье к женщине добрались спасатели и начали вытаскивать ее в направлении выхода. Команда останавливалась для отдыха, после чего началась работа по расчистке узкого участка маршрута для того, чтобы можно было продолжить движение дальше.
Местное издание Il Dolomiti отмечает, что это одна из самых сложных для прохождения пещер в Италии. Женщина уже давно интересуется ею и имела похожий неприятный эпизод летом 2023 года. Тогда спасательная операция заняла 40 часов.
Напомним, в конце ноября десятки европейских граждан спасали в Красном море после аварии туристического судна.