В Италии продолжают спасение девушки-спелеолога, застрявшей на глубине более 600 метров

На севере Италии недалеко от Бергамо продолжается операция по спасению девушки-спелеолога, которая застряла в пещере на глубине более 600 метров.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают итальянские издания, среди которых La Stampa.

32-летняя спелеолог Оттавиа Пиана вместе с товарищами в субботу исследовала малоизвестный участок пещеры Абиссо, расположенной недалеко от Бергамо. На маршруте она сорвалась с высоты нескольких метров и серьезно травмировалась, в результате чего уже не могла вернуться самостоятельно. Напарники поднялись на поверхность и вызвали на помощь спасательные службы.

В воскресенье к женщине добрались спасатели и начали вытаскивать ее в направлении выхода. Команда останавливалась для отдыха, после чего началась работа по расчистке узкого участка маршрута для того, чтобы можно было продолжить движение дальше.

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Местное издание Il Dolomiti отмечает, что это одна из самых сложных для прохождения пещер в Италии. Женщина уже давно интересуется ею и имела похожий неприятный эпизод летом 2023 года. Тогда спасательная операция заняла 40 часов.

Напомним, в конце ноября десятки европейских граждан спасали в Красном море после аварии туристического судна.