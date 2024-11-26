На борту судна, яке затонуло біля Єгипту, було двоє британців

На борту туристичного човна, який перекинувся у Червоному морі, перебувало двоє британців – вважають, що вони серед 16 зниклих безвісти внаслідок інциденту.

Про це написав BBC, передає "Європейська правда".

Двоє британців вважаються одними з 16 зниклих безвісти після того, як туристичний човен, що здійснював дайвінг-експедицію, перекинувся в Червоному морі 25 листопада.

Міністерство закордонних справ Британії підтвердило журналістам, що надає консульську підтримку ряду британських громадян та їхнім сім'ям після інциденту.

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Туристичне судно Sea Story вийшло у неділю, 24 листопада, з порту поблизу міста Марса-Алам на південному сході Єгипту для кількаденної дайвінг-експедиції.

Однак вранці 25 листопада його накрило хвилею, внаслідок чого воно перекинулось.

Egyptian authorities rescue 28 people after a tourist boat on a diving trip sank off the Red Sea coast; the search continues for the 17 remaining passengers and crew https://t.co/ePmCnFBAf1 pic.twitter.com/kdATWhQv1S – Reuters (@Reuters) November 25, 2024

За даними офісу губернатора регіону Червоного моря, на човні були 13 членів екіпажу та 31 турист із Бельгії, Великої Британії, Ірландії, Іспанії, Китаю, Німеччини, Польщі, Словаччини, Сполучених Штатів, Фінляндії та Швейцарії.

Відомо також, що серед зниклих безвісти – двоє польських туристів і двоє фінів. Також вдалося врятували із затонулого судна двох бельгійців і швейцарця.

Єгипетська влада стверджує, що човен був повністю сертифікований і пройшов усі перевірки. Попереднє розслідування не виявило жодних технічних несправностей.

Нагадаємо, влітку після торнадо пішло під воду судно Bayesian біля Сицилії, на борту якого перебували 22 людини. Берегова охорона врятувала 15 пасажирів, а ще семеро вважалися зниклими.

Згодом рятувальники виявили тіла сімох осіб, серед яких британський технологічний магнат Майк Лінч і його 18-річна донька.