На борту судна, яке затонуло біля Єгипту, було двоє британців

На борту туристичного човна, який перекинувся у Червоному морі, перебувало двоє британців – вважають, що вони серед 16 зниклих безвісти внаслідок інциденту.

Про це написав BBC, передає "Європейська правда".

Двоє британців вважаються одними з 16 зниклих безвісти після того, як туристичний човен, що здійснював дайвінг-експедицію, перекинувся в Червоному морі 25 листопада.

Міністерство закордонних справ Британії підтвердило журналістам, що надає консульську підтримку ряду британських громадян та їхнім сім'ям після інциденту.

Туристичне судно Sea Story вийшло у неділю, 24 листопада, з порту поблизу міста Марса-Алам на південному сході Єгипту для кількаденної дайвінг-експедиції.

Однак вранці 25 листопада його накрило хвилею, внаслідок чого воно перекинулось.

Egyptian authorities rescue 28 people after a tourist boat on a diving trip sank off the Red Sea coast; the search continues for the 17 remaining passengers and crew https://t.co/ePmCnFBAf1 pic.twitter.com/kdATWhQv1S