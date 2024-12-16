Греція виведе з експлуатації 10 військових таборів в рамках плану реструктуризації

Генеральний штаб національної оборони Греції (GEETHA) оголосив у понеділок про заплановане виведення з експлуатації кількох військових таборів по всій Греції в рамках ініціативи міністра оборони Нікоса Дендіаса з реорганізації збройних сил.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Загалом буде закрито 10 військових таборів у Лаконії, Фтіотиді, Іоанніні, Салоніках, Косі та Евросі, а їхні підрозділи будуть передислоковані та інтегровані в інші табори в тих же регіонах.

Очікується, що перший етап плану, який зосереджується на консолідації недоукомплектованих підрозділів з метою підвищення оперативної ефективності грецьких збройних сил, буде завершений до кінця цього року.

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Другий етап, який передбачає подальше закриття таборів, передислокацію і злиття підрозділів, планується завершити до 31 березня 2025 року.

Після завершення передислокації і злиття виведені з експлуатації табори будуть передані до Фонду національної оборони для подальшого управління.

Оголосивши про початок масштабного оновлення Збройних сил, міністр оборони Греції Нікос Дендіас у листопаді підтвердив плани закриття десятків військових баз по всій країні і переходу до "гнучких підрозділів".

Раніше Нікос Дендіас оголосив про плани реформування грецького військового резерву.