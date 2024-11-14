Міністр оборони Греції підтвердив плани закрити десятки військових баз

Оголосивши про початок масштабного оновлення Збройних сил, міністр оборони Греції Нікос Дендіас у четвер підтвердив плани закриття десятків військових баз по всій країні і переходу до "гнучких підрозділів".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Дендіас представив ключові параметри програми реформування міністерства, яка має на меті модернізувати Збройні сили країни шляхом відмови від застарілих структур і практик, а також покращити їхню здатність реагувати на сучасні виклики.

"Ми просуваємося із закриттям 137 баз, маючи на меті завершити це до 2025 року", – сказав Дендіас на брифінгу в Постійному комітеті парламенту з питань національної оборони і закордонних справ.

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За його словами, такій країні, як Греція немає сенсу мати 800 баз – навіть більше, ніж у США.

"Але я знаю, що означає закриття військових баз, і мені потрібна підтримка", – додав Дендіас, маючи на увазі очікувану негативну реакцію проти цього плану, особливо з боку депутатів і місцевої влади в районах, де місцева економіка значною мірою залежить від баз.

"Ми переходимо до гнучких, багатолюдних підрозділів. Зараз у нас є підрозділи в Евросі, які заповнені менш ніж на 30%, і підрозділ на Пелопоннесі, який заповнений на 130%", – сказав він про суперечливий план закриття військових баз.

Раніше Нікос Дендіас оголосив про плани реформування грецького військового резерву.

Нагадаємо, Греція відхилила запит Естонії, Латвії та Литви на відправку своїх винищувачів для участі в місії НАТО з охорони повітряного простору, посилаючись на свої поточні зобов'язання на Балканах.