Естонія викликала посла Грузії через останні кроки Тбілісі та назвала владу авторитарною

Естонія у понеділок викликала посла Грузії, щоб висловити йому протест у зв’язку із застосуванням сили до проєвропейських протестувальників і журналістів та заявами представників грузинської влади щодо Естонії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба МЗС Естонії.

Грузинського посла Зураба Хамашурідзе 16 грудня викликали до Міністерства закордонних справ Естонії обговорити застосування сили до грузинських громадян, лідерів опозиції та журналістів.

"Рішення керівної партії зупинити євроінтеграцію Грузії шокувало суспільство і спонукало їх виходити на вулиці, щоб висловити свою думку. І вони мають право на це", – наголосив міністр закордонних справ Маргус Тсахкна.

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"Сьогоднішні заяви авторитарного уряду і спікера парламенту Грузії є неприйнятними, ворожими і сповненими брехні. Прикро, що представники країни, чий суверенітет, територіальна цілісність і рух до ЄС мали підтримку Естонії протягом майже 30 років, долучаються до ворожої риторики стосовно суверенітету Естонії, повторюючи російські тези", – заявив він.

Зокрема, уряд Грузії дорікнув Литві та Естонії "радянським менталітетом" і заявив, що вони буцімто не є повною мірою суверенними і діють "за диктатом адміністрації іноземної держави".

В МЗС зазначили, що у розмові з послом торкнулися також проблем на парламентських виборах, згаданих міжнародними спостерігачами.

Нагадаємо, Естонія поруч з Латвією і Литвою стали першими країнами, які запровадили національні санкції проти представників грузинської влади, а у неділю Естонія і Литва розширили їх.