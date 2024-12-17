Северная Македония расследует вероятные злоупотребления восьми бывших топ-чиновников

Восемь бывших высокопоставленных чиновников Северной Македонии, включая бывшего премьер-министра, находятся под следствием по подозрению в финансовых злоупотреблениях, связанных с лицензиями на проведение азартных игр государственной лотерейной компании, утвержденными предыдущим правительством.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Министр внутренних дел Панче Тошковский не назвал ни одного из должностных лиц, находящихся под следствием, но сказал журналистам, что "среди них бывший премьер-министр, бывший вице-премьер, бывший директор юридического лица и бывший генеральный секретарь; остальные – государственные служащие, работающие на одно из юридических лиц, участвующих в этом деле".

Государственное телевидение сообщило, что среди тех, кто находится под следствием, есть Димитар Ковачевский, который был премьер-министром от социал-демократов в 2022-2024 годах, и его заместитель Артан Груби.

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Консервативная партия VMRO-DPMNE возглавляет нынешнее правительство после того, как одержала решающую победу на всеобщих выборах в мае.

О расследовании финансовых убытков на сумму около 8,2 млн евро было объявлено в понедельник после того, как полиция провела обыски в девяти разных местах в течение последних дней. Ни один из причастных должностных лиц не был арестован и не дал никаких публичных комментариев.

Северная Македония вместе с соседней Албанией начала переговоры о членстве в ЕС в 2022 году. Она является кандидатом на вступление с 2005 года.

Болгария заблокировала начало переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС в 2020 году, настаивая на том, чтобы та признала, что македонская идентичность и язык имеют болгарское происхождение, что является оскорбительным требованием для большинства жителей Северной Македонии.