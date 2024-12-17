США планують додаткові санкції проти Грузії найближчими тижнями

Речник Державного департаменту Метью Міллер заявив, що США "найближчими тижнями" планують ввести додаткові санкції проти Грузії.

Про це він сказав під час брифінгу, цитує "Європейська правда".

Міллер висловив "глибоку стурбованість" станом грузинської демократії та заявив, що "найближчими тижнями" США планують запровадити додаткові санкції проти Грузії.

"У п'ятницю ми запровадили 20 нових візових обмежень проти осіб, пов'язаних з урядом, які несуть відповідальність за підрив демократії в країні. Найближчими тижнями у нас будуть інші дії... у нас будуть інші санкції, які ми готуємося задіяти найближчими тижнями", – зазначив він.

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Раніше Держдеп США оголосив про заборону видачі віз 20 особам, дотичним до придушення демократії у Грузії, серед них – урядовці і депутати.

Після загострення ситуації у Грузії у листопаді першими національні санкції запровадили держави Балтії та Україна, лунають заклики до таких дій на рівні ЄС.

Зокрема, нещодавно санкції ввели ще Естонія та Литва ввели національні санкції проти представників грузинської влади, на що уряд Грузії дорікнув країнам "радянським менталітетом" і заявив, що вони буцімто не є повною мірою суверенними і діють "за диктатом адміністрації іноземної держави".