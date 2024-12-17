Ультраправий екскандидат в президенти Румунії погрожує суддям КС роками в’язниці

Колишній незалежний кандидат у президенти Румунії Келін Джорджеску пригрозив суддям Конституційного суду "суворими роками ув'язнення" після рішення про скасування президентських виборів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi24.

Джорджеску, який відзначився антизахідними та проросійськими поглядами, заявив, що судді порушили свою присягу, і закликав їх виправити помилку, якою він вважає анулювання результатів першого туру виборів.

"Виправте свою помилку, щоб люди могли довіряти правильному судженню інституцій, інакше ви не знайдете притулку навіть у пеклі! Звертаю вашу увагу на те, що ви ризикуєте заплатити за анульовані голоси важкими роками ув'язнення – і не забувайте, що ніхто не стоїть над законом, навіть ви, особливо ви, ті, хто повинен був захищати закон, а не засуджувати несправедливо!", – заявив Джорджеску.

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Нагадаємо, 6 грудня Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру голосування, за якими лідирував Джорджеску, та вирішив, що увесь виборчий процес має початися заново.

Приводом стали документи, розсекречені Вищою радою національної оборони, згідно з якими кампанія проросійського кандидата Джорджеску була результатом організованої маніпуляції з-за кордону.