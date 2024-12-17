Ультраправый экс-кандидат в президенты Румынии угрожает судьям КС годами тюрьмы

Бывший независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску пригрозил судьям Конституционного суда "суровыми годами заключения" после решения об отмене президентских выборов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi24.

Джорджеску, который отличился антизападными и пророссийскими взглядами, заявил, что судьи нарушили свою присягу, и призвал их исправить ошибку, которой он считает аннулирование результатов первого тура выборов.

"Исправьте свою ошибку, чтобы люди могли доверять правильному суждению институтов, иначе вы не найдете убежища даже в аду! Обращаю ваше внимание на то, что вы рискуете заплатить за аннулированные голоса тяжелыми годами заключения – и не забывайте, что никто не стоит над законом, даже вы, особенно вы, те, кто должен был защищать закон, а не осуждать несправедливо!", – заявил Джорджеску.

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Напомним, 6 декабря Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура голосования, по которым лидировал Джорджеску, и решил, что весь избирательный процесс должен начаться заново.

Поводом стали документы, рассекреченные Высшим советом национальной обороны, согласно которым кампания пророссийского кандидата Джорджеску была результатом организованной манипуляции из-за рубежа.