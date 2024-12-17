Мелоні закликає ЄС до конструктивного і прагматичного підходу у взаєминах з Трампом

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила у вівторок, що Європейський Союз повинен бути прагматичним і відкритим з новообраним президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, щоб уникнути торговельної війни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

"Важливо зберігати прагматичний, конструктивний і відкритий підхід до нової адміністрації Трампа, використовуючи сфери потенційного і плідного співробітництва між ЄС і США і намагаючись запобігти комерційним суперечкам, які, безумовно, нікому не принесуть користі", – сказала Мелоні у своєму виступі в італійському парламенті напередодні саміту Європейської ради в Брюсселі в четвер.

Наразі Мелоні є одним з найближчих потенційних союзників Трампа серед лідерів ЄС, являючи собою міст між ЄС та командою обраного президента США.

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Вона була однією з перших європейських лідерів, які привітали його з перемогою на виборах у листопаді, а Трамп назвав її "справжнім живчиком".

У четвер Трамп заявив, що готовий працювати з Мелоні. "Вона фантастична. Вона фантастичний лідер і людина", – сказав він.

Щодо погрози Трампа ввести тарифи на європейські товари Мелоні раніше заявила, що ЄС повинен зосередитися на собі, а не на тому, "що США можуть зробити" для Європи.

"Не питайте, що США можуть зробити для вас, запитайте, що Європа повинна зробити для себе", – сказала вона напередодні зустрічі лідерів ЄС у Будапешті 8 листопада.

"Європа повинна знайти баланс... Я маю на увазі питання конкурентоспроможності, тарифів", – додала вона.

Напередодні президентських виборів у США Мелоні висловлювала позитивні очікування щодо співпраці з адміністрацією Трампа.

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