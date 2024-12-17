Мелони призывает ЕС к конструктивному и прагматичному подходу во взаимоотношениях с Трампом

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила во вторник, что Европейский Союз должен быть прагматичным и открытым с новоизбранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, чтобы избежать торговой войны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

"Важно сохранять прагматичный, конструктивный и открытый подход к новой администрации Трампа, используя сферы потенциального и плодотворного сотрудничества между ЕС и США и пытаясь предотвратить коммерческие споры, которые, безусловно, никому не принесут пользы", – сказала Мелони в своем выступлении в итальянском парламенте накануне саммита Европейского совета в Брюсселе в четверг.

Сейчас Мелони является одним из ближайших потенциальных союзников Трампа среди лидеров ЕС, представляя собой мост между ЕС и командой избранного президента США.

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Она была одной из первых европейских лидеров, которые поздравили его с победой на выборах в ноябре, а Трамп назвал ее "настоящим живчиком".

В четверг Трамп заявил, что готов работать с Мелони. "Она фантастическая. Она фантастический лидер и человек", – сказал он.

По поводу угрозы Трампа ввести тарифы на европейские товары Мелони ранее заявила, что ЕС должен сосредоточиться на себе, а не на том, "что США могут сделать" для Европы.

"Не спрашивайте, что США могут сделать для вас, спросите, что Европа должна сделать для себя", – сказала она накануне встречи лидеров ЕС в Будапеште 8 ноября.

"Европа должна найти баланс... Я имею в виду вопросы конкурентоспособности, тарифов..." – добавила Мелони.

Накануне президентских выборов в США Мелони выражала позитивные ожидания от сотрудничества с администрацией Трампа.

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