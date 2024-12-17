Європарламент обрав нового омбудсмена ЄС

Тереза Анжинью, яка входить до наглядової ради Європейського бюро з боротьби з шахрайством, була обрана у вівторок новим європейським омбудсменом на п'ятирічний термін.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Затверджена більшістю голосів у Європейському парламенті в Страсбурзі, Анжинью була кращим кандидатом від правоцентристської Європейської народної партії, найбільшої групи в цій інституції. Раніше вона була заступником омбудсмена Португалії та державним секретарем з питань юстиції.

фото EP

Вона вступить на посаду 27 лютого 2025 року.

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Роль омбудсмена в Європейському Союзі полягає у підтримці норм прозорості та викоріненні можливих конфліктів інтересів, наприклад, між промисловістю та інституціями ЄС. Але рішення омбудсмена не є обов'язковими до виконання і залежать від інституцій ЄС.

Омбудсмен Емілі О'Рейлі, яка залишає посаду, обіймала її більше десяти років.

Політика, ймовірно, відіграватиме "ще більшу роль за часів наступного омбудсмена, ніж за моїх часів. Намагайтеся якомога більше протистояти цьому", – порадила О'Рейлі наступниці.

Під час публічних слухань у Комітеті з питань петицій 3 грудня 2024 року Анжинью пообіцяла зміцнювати довіру між ЄС та його громадянами, дотримуючись найвищих стандартів доброчесності, підзвітності та оперативності.

"Сучасний світ не розуміє нерішучості через непотрібні формальності чи бюрократію; він також не сприймає невиправданих затримок. Ми завжди повинні поважати належну правову процедуру, правила та необхідні формальні процедури, але ми також повинні виконувати свої зобов'язання. Це питання довіри до інституції, а також – зрештою – до Європейського Союзу в цілому", – цитують її у пресслужбі Європарламенту.

Нагадаємо, нещодавно європейський омбудсмен розкритикував президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн через її безкоштовну літню відпустку в будинку прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса на Криті.