Европарламент избрал нового омбудсмена ЕС

Тереза Анжинью, которая входит в наблюдательный совет Европейского бюро по борьбе с мошенничеством, была избрана во вторник новым европейским омбудсменом на пятилетний срок.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Утвержденная большинством голосов в Европейском парламенте в Страсбурге, Анжинью была лучшим кандидатом от правоцентристской Европейской народной партии, крупнейшей группы в этой институции. Ранее она была заместителем омбудсмена Португалии и государственным секретарем по вопросам юстиции.

Она вступит в должность 27 февраля 2025 года.

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Роль омбудсмена в Европейском Союзе заключается в поддержании норм прозрачности и искоренении возможных конфликтов интересов, например, между промышленностью и институтами ЕС. Но решения омбудсмена не являются обязательными к исполнению и зависят от институтов ЕС.

Омбудсмен Эмили О'Рейли, которая покидает должность, занимала ее более десяти лет.

Политика, вероятно, будет играть "еще большую роль во времена следующего омбудсмена, чем в мои времена. Старайтесь как можно больше противостоять этому", – посоветовала О'Рейли преемнице.

Во время публичных слушаний в Комитете по вопросам петиций 3 декабря 2024 года Анжинью пообещала укреплять доверие между ЕС и его гражданами, придерживаясь самых высоких стандартов добропорядочности, подотчетности и оперативности.

"Современный мир не понимает нерешительности из-за ненужных формальностей или бюрократии; он также не воспринимает неоправданных задержек. Мы всегда должны уважать надлежащую правовую процедуру, правила и необходимые формальные процедуры, но мы также должны выполнять свои обязательства. Это вопрос доверия к институту, а также – в конце концов – к Европейскому Союзу в целом", – цитируют ее в пресс-службе Европарламента.

Напомним, недавно европейский омбудсмен раскритиковал президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен из-за ее бесплатного летнего отпуска в доме премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса на Крите.