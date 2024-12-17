Уряд Шотландії заборонив WhatsApp на робочих телефонах

Шотландський уряд припинить використання WhatsApp на робочих телефонах після оголошення результатів зовнішнього аудиту.

Про це він заявив у вівторок, 17 грудня, повідомляє "Європейська правда".

Зазначається, що з робочих телефонів урядовців Шотландії з весни 2025 року будуть видалені всі "некорпоративні мобільні додатки для обміну повідомленнями".

Заборона стосуватиметься всіх месенджерів, які не використовуються для офіційного урядового зв'язку – не лише WhatsApp, а й Signal і Facebook Messenger.

Реклама:

Аудит використання месенджерів уряд Шотландії замовив у січні 2024 року в межах оцінки "відкритості та прозорості" своєї діяльності.

Його викликала критика в бік посадовців, зокрема колишніх перших міністрів Ніколи Стерджен та Хумзи Юсафа, через нецензурні повідомлення у WhatsApp, яким почали активно користуватись під час пандемії коронавірусу.

Деякі посадовці, до того ж, зізнались, що видаляли повідомлення, написані під час пандемії.

Нагадаємо, минулого року в низці країн Європи почали обмежувати використання TikTok для держслужбовців, військових і працівників правоохоронних органів через безпекові ризики.