Правительство Шотландии запретило WhatsApp на рабочих телефонах
Шотландское правительство прекратит использование WhatsApp на рабочих телефонах после объявления результатов внешнего аудита.
Об этом оно заявило во вторник, 17 декабря, сообщает "Европейская правда".
Отмечается, что с рабочих телефонов чиновников Шотландии с весны 2025 года будут удалены все "некорпоративные мобильные приложения для обмена сообщениями".
Запрет будет касаться всех мессенджеров, которые не используются для официальной правительственной связи – не только WhatsApp, но и Signal и Facebook Messenger.
Аудит использования мессенджеров правительство Шотландии заказало в январе 2024 года в рамках оценки "открытости и прозрачности" своей деятельности.
Его вызвала критика в сторону должностных лиц, в частности бывших первых министров Николы Стерджен и Хумзы Юсафа, из-за нецензурных сообщений в WhatsApp, которым начали активно пользоваться во время пандемии коронавируса.
Некоторые чиновники, к тому же, признались, что удаляли сообщения, написанные во время пандемии.
Напомним, в прошлом году в ряде стран Европы начали ограничивать использование TikTok для госслужащих, военных и работников правоохранительных органов из-за рисков безопасности.