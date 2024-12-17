Рада прийняла за основу закон про множинне громадянство

Верховна рада ухвалила в першому читанні закон із серією змін у питаннях набуття і збереження громадянства України, який у тому числі закріплює можливість множинного громадянства.

Про це повідомили в офіційних соцмережах Верховної Ради, пише "Європейська правда".

Згідно з інформацією на сайті Ради, за проєкт № 11469 про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України проголосували 247 народних депутатів, проти голосували 31 і 22 – утримались.

Проект акту закріплює допустимі випадки множинності громадянства (підданства), також визначає особливості набуття громадянства України та поновлення у громадянстві України для деяких категорій іноземців (зокрема тих, хто долучився до лав ЗСУ), та переглядає підстави для втрати громадянства України (зокрема у разі скоєння злочину проти основ національної безпеки України, проти миру, безпеки людства).

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав результати голосування, зазначивши, що закон вкрай важливий для збереження зв’язків українців за кордоном з Україною. За його словами, це питання було серед найважливіших під час його спілкування з українцями за кордоном.

"Це один з ключових пріоритетів gрезидента України Володимира Зеленського та напрямів роботи МЗС. Нагадаю, у нас близько семи з половиною мільйонів громадян вимушено перебувають за межами країни.

І нам необхідне введення інституту множинного громадянства, щоб не втратити наших людей. З урахуванням усіх безпекових застережень, звісно, із обовʼязковою забороною на множинне громадянство з державою-агресором та іншими нюансами", – зазначив він.

"Переконаний, що до другого читання можна врахувати все, що необхідно, та нарешті зробити цей стратегічно мудрий крок для збереження єдності українства на всіх континентах", – додав Андрій Сибіга.

Нагадаємо, ідея закону про множинне громадянство обговорювалася ще до повномасштабної війни та додатково актуалізувалася після 2022 року.

Попередній глава МЗС України Дмитро Кулеба у 2023 році заявив, що Україні потрібен цей крок, і множинне громадянство має стати елементом державної політики, спрямованої на збереження і розвиток всесвітньої української спільноти.

Врешті у січні 2024 року президент Володимир Зеленський подав у парламент проєкт закону, який унормовує так зване "подвійне громадянство".

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