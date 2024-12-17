Рада прийняла за основу закон про множинне громадянство
Верховна рада ухвалила в першому читанні закон із серією змін у питаннях набуття і збереження громадянства України, який у тому числі закріплює можливість множинного громадянства.
Про це повідомили в офіційних соцмережах Верховної Ради, пише "Європейська правда".
Згідно з інформацією на сайті Ради, за проєкт № 11469 про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України проголосували 247 народних депутатів, проти голосували 31 і 22 – утримались.
Проект акту закріплює допустимі випадки множинності громадянства (підданства), також визначає особливості набуття громадянства України та поновлення у громадянстві України для деяких категорій іноземців (зокрема тих, хто долучився до лав ЗСУ), та переглядає підстави для втрати громадянства України (зокрема у разі скоєння злочину проти основ національної безпеки України, проти миру, безпеки людства).
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав результати голосування, зазначивши, що закон вкрай важливий для збереження зв’язків українців за кордоном з Україною. За його словами, це питання було серед найважливіших під час його спілкування з українцями за кордоном.
"Це один з ключових пріоритетів gрезидента України Володимира Зеленського та напрямів роботи МЗС. Нагадаю, у нас близько семи з половиною мільйонів громадян вимушено перебувають за межами країни.
І нам необхідне введення інституту множинного громадянства, щоб не втратити наших людей. З урахуванням усіх безпекових застережень, звісно, із обовʼязковою забороною на множинне громадянство з державою-агресором та іншими нюансами", – зазначив він.
"Переконаний, що до другого читання можна врахувати все, що необхідно, та нарешті зробити цей стратегічно мудрий крок для збереження єдності українства на всіх континентах", – додав Андрій Сибіга.
Нагадаємо, ідея закону про множинне громадянство обговорювалася ще до повномасштабної війни та додатково актуалізувалася після 2022 року.
Попередній глава МЗС України Дмитро Кулеба у 2023 році заявив, що Україні потрібен цей крок, і множинне громадянство має стати елементом державної політики, спрямованої на збереження і розвиток всесвітньої української спільноти.
Врешті у січні 2024 року президент Володимир Зеленський подав у парламент проєкт закону, який унормовує так зване "подвійне громадянство".
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