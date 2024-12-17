Рада приняла за основу закон о множественном гражданстве

Верховная рада приняла в первом чтении закон с серией изменений в вопросах приобретения и сохранения гражданства Украины, который в том числе закрепляет возможность множественного гражданства.

Об этом сообщили в официальных соцсетях Верховной рады, пишет "Европейская правда".

Согласно информации на сайте Рады, за проект № 11469 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины проголосовали 247 народных депутатов, против голосовали 31 и 22 – воздержались.

Проект акта закрепляет допустимые случаи множественности гражданства (подданства), также определяет особенности приобретения гражданства Украины и восстановления в гражданстве Украины для некоторых категорий иностранцев (в частности тех, кто вступил в ряды ВСУ), и пересматривает основания для утраты гражданства Украины (в частности в случае совершения преступления против основ национальной безопасности Украины, против мира, безопасности человечества).

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал результат голосования, назвав закон крайне важным для сохранения связей украинцев за рубежом с Украиной. По его словам, этот вопрос был среди важнейших во время его общения с украинцами за рубежом.

"Это один из ключевых приоритетов президента Украины Владимира Зеленского и направлений работы МИД. Напомню, у нас около семи с половиной миллионов граждан вынужденно находятся за пределами страны.

И нам необходимо введение института множественного гражданства, чтобы не потерять наших людей. С учетом всех предостережений по безопасности, конечно, с обязательным запретом на множественное гражданство с государством-агрессором и другими нюансами", – отметил он.

"Убежден, что ко второму чтению можно учесть все, что необходимо, и наконец сделать этот стратегически мудрый шаг для сохранения единства украинства на всех континентах", – добавил Андрей Сибига.

Напомним, идея закона о множественном гражданстве обсуждалась еще до полномасштабной войны и дополнительно актуализировалась после 2022 года.

Предыдущий глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в 2023 году заявил, что Украине нужен этот шаг, и множественное гражданство должно стать элементом государственной политики, направленной на сохранение и развитие всемирного украинского сообщества.

Наконец в январе 2024 года президент Владимир Зеленский подал в парламент проект закона, который нормирует так называемое "двойное гражданство".

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