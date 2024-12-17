Рада приняла за основу закон о множественном гражданстве
Верховная рада приняла в первом чтении закон с серией изменений в вопросах приобретения и сохранения гражданства Украины, который в том числе закрепляет возможность множественного гражданства.
Об этом сообщили в официальных соцсетях Верховной рады, пишет "Европейская правда".
Согласно информации на сайте Рады, за проект № 11469 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины проголосовали 247 народных депутатов, против голосовали 31 и 22 – воздержались.
Проект акта закрепляет допустимые случаи множественности гражданства (подданства), также определяет особенности приобретения гражданства Украины и восстановления в гражданстве Украины для некоторых категорий иностранцев (в частности тех, кто вступил в ряды ВСУ), и пересматривает основания для утраты гражданства Украины (в частности в случае совершения преступления против основ национальной безопасности Украины, против мира, безопасности человечества).
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал результат голосования, назвав закон крайне важным для сохранения связей украинцев за рубежом с Украиной. По его словам, этот вопрос был среди важнейших во время его общения с украинцами за рубежом.
"Это один из ключевых приоритетов президента Украины Владимира Зеленского и направлений работы МИД. Напомню, у нас около семи с половиной миллионов граждан вынужденно находятся за пределами страны.
И нам необходимо введение института множественного гражданства, чтобы не потерять наших людей. С учетом всех предостережений по безопасности, конечно, с обязательным запретом на множественное гражданство с государством-агрессором и другими нюансами", – отметил он.
"Убежден, что ко второму чтению можно учесть все, что необходимо, и наконец сделать этот стратегически мудрый шаг для сохранения единства украинства на всех континентах", – добавил Андрей Сибига.
Напомним, идея закона о множественном гражданстве обсуждалась еще до полномасштабной войны и дополнительно актуализировалась после 2022 года.
Предыдущий глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в 2023 году заявил, что Украине нужен этот шаг, и множественное гражданство должно стать элементом государственной политики, направленной на сохранение и развитие всемирного украинского сообщества.
Наконец в январе 2024 года президент Владимир Зеленский подал в парламент проект закона, который нормирует так называемое "двойное гражданство".
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