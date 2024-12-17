Засідання комітету парламенту Чорногорії перервала димова шашка

Конституційний комітет парламенту Чорногорії у вівторок, 17 грудня, був змушений ненадовго перервати засідання після того, як у залі загорілась димова шашка.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє балканська служба "Радіо Свобода".

Перед інцидентом депутати від влади та опозиції Чорногорії сперечались стосовно того, чи є підстави звільнити трьох суддів Конституційного суду у звʼязку з досягненням ними пенсійного віку.

Суперечка полягає в тому, що наразі в Конституційному суді працює шість суддів із семи, і в разі відставки трьох суд не матиме кворуму та змоги ухвалювати рішення.

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Чорногорська опозиція з огляду на це заявила, що намір уряду відправити трьох суддів у відставку є "конституційним переворотом", натомість у владі кажуть, що мають на це право.

Після інциденту з димовою шашкою комітет продовжив свою роботу.

Він вирішив оголосити вибори двох суддів Конституційного суду Чорногорії, обраних за квотою парламенту, а також обговорити з президентом Яковом Мілатовичем можливість обрання ще двох суддів цього суду, призначених за його квотою.

Проблеми з призначеннями до Конституційного суду Чорногорії були й у 2023 році на тлі політичної кризи, і лише під тиском ЄС тоді вдалось домогтись призначення шести суддів.

Після парламентських виборів у 2023-му до влади в Чорногорії прийшов новий уряд, до якого увійшов і прихильний до Сербії та Росії блок "За майбутнє Чорногорії".