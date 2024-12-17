Заседание комитета парламента Черногории прервала дымовая шашка
Конституционный комитет парламента Черногории во вторник, 17 декабря, был вынужден ненадолго прервать заседание после того, как в зале загорелась дымовая шашка.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает балканская служба "Радио Свобода".
Перед инцидентом депутаты от власти и оппозиции Черногории спорили о том, есть ли основания уволить трех судей Конституционного суда в связи с достижением ими пенсионного возраста.
Спор заключается в том, что сейчас в Конституционном суде работает шесть судей из семи, и в случае отставки трех суд не будет иметь кворума и возможности принимать решения.
Черногорская оппозиция в связи с этим заявила, что намерение правительства отправить трех судей в отставку является "конституционным переворотом", а во власти говорят, что имеют на это право.
После инцидента с дымовой шашкой комитет продолжил свою работу.
Он решил объявить выборы двух судей Конституционного суда Черногории, избранных по квоте парламента, а также обсудить с президентом Яковом Милатовичем возможность избрания еще двух судей этого суда, назначенных по его квоте.
Проблемы с назначениями в Конституционный суд Черногории были и в 2023 году на фоне политического кризиса, и только под давлением ЕС тогда удалось добиться назначения шести судей.
После парламентских выборов в 2023-м к власти в Черногории пришло новое правительство, в которое вошло и благосклонный к Сербии и России блок "За будущее Черногории".