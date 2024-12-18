Чехія надає 230 тисяч євро допомоги суспільству та незалежним ЗМІ Грузії

Чехія виділила 230 тисяч євро надзвичайної допомоги грузинському суспільству та незалежним ЗМІ країни на тлі нещодавнього насильства проти проєвропейських демонстрантів.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ країни, передає "Європейська правда".

Як заявили у МЗС Чехії, країна засуджує нещодавнє насильство проти мирних протестувальників у Грузії і висловлює солідарність з демократичними прагненнями грузинського народу.

"Ми підкріплюємо наші зобов'язання наданням 230 тисяч євро у вигляді надзвичайної допомоги грузинському громадянському суспільству та незалежним ЗМІ", – заявили у чеському зовнішньополітичному відомстві.

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На початку грудня провідні депутати Європарламенту виступили проти ескалації репресій з боку грузинської влади проти демократичної опозиції та надмірного застосування сили проти мирних протестувальників.

Семеро депутатів Європарламенту 12 грудня відвідали Тбілісі для серії зустрічей та увечері приєдналися до акції проєвропейських протестувальників.

Як повідомлялось, 16 грудня у Брюсселі відбулась зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС, але вони не змогли ухвалити рішення про запровадження санкцій щодо влади Грузії.

Замість цього Єврокомісія до кінця 2024 року підготує рішення про припинення режиму безвізу для грузинських власників дипломатичних паспортів.