Чехия предоставляет 230 тысяч евро помощи обществу и независимым СМИ Грузии

Чехия выделила 230 тысяч евро чрезвычайной помощи грузинскому обществу и независимым СМИ страны на фоне недавнего насилия против проевропейских демонстрантов.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел страны, передает "Европейская правда".

Как заявили в МИД Чехии, страна осуждает недавнее насилие против мирных протестующих в Грузии и выражает солидарность с демократическими стремлениями грузинского народа.

"Мы подкрепляем наши обязательства предоставлением 230 тысяч евро в виде чрезвычайной помощи грузинскому гражданскому обществу и независимым СМИ", – заявили в чешском внешнеполитическом ведомстве.

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В начале декабря ведущие депутаты Европарламента выступили против эскалации репрессий со стороны грузинских властей против демократической оппозиции и чрезмерного применения силы против мирных протестующих.

Семеро депутатов Европарламента 12 декабря посетили Тбилиси для серии встреч и вечером присоединились к акции проевропейских протестующих.

Как сообщалось, 16 декабря в Брюсселе состоялась встреча министров иностранных дел стран ЕС, но они не смогли принять решение о введении санкций в отношении властей Грузии.

Вместо этого Еврокомиссия до конца 2024 года подготовит решение о прекращении режима безвиза для грузинских владельцев дипломатических паспортов.