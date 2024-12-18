Туреччина вперше побудує два кораблі для країни НАТО

Туреччина та Португалія підписали угоду про будівництво двох кораблів для Військово-морських сил Португалії – вперше для країни-члена НАТО та ЄС.

Про це повідомляє TRT Haber, передає "Європейська правда".

Як зазначається, підрядником для будівництва кораблів для ВМС Португалії стала компанія STM, яка будує корвети для ВМС України.

"STM Defense Technologies Engineering and Trade Inc побудує в Туреччині як генеральний підрядник два кораблі поповнення запасів і матеріально-технічного забезпечення для ВМС Португалії", – зазначає телеканал.

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Церемонія підписання угоди відбулася в Лісабоні.

Відтак, Туреччина вперше експортуватиме військові кораблі до країни-члена Європейського Союзу та НАТО.

Зазначимо, у серпні 2022 року президент Володимир Зеленський присвоїв першому корвету класу Ada ВМС ЗСУ, який Україні будувала Туреччина, ім’я "Гетьман Іван Мазепа".

Нагадаємо, наприкінці вересня стало відомо, що французька суднобудівна компанія Naval Group поставить Нідерландам чотири океанські підводні човни, побудовані на базі французьких типу "Барракуда" (NAS).

У липні Туреччина, Румунія та Болгарія розпочали спільні протимінні операції в Чорному морі.

А у жовтні у Туреччині відбулися перші ходові випробування нового лоцманського катера, який побудували на замовлення ДП "Адміністрація морських портів України".