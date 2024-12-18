Турция впервые построит два корабля для страны НАТО

Турция и Португалия подписали соглашение о строительстве двух кораблей для Военно-морских сил Португалии – впервые для страны-члена НАТО и ЕС.

Об этом сообщает TRT Haber, передает "Европейская правда".

Как отмечается, подрядчиком для строительства кораблей для ВМС Португалии стала компания STM, которая строит корветы для ВМС Украины.

"STM Defense Technologies Engineering and Trade Inc построит в Турции как генеральный подрядчик два корабля пополнения запасов и материально-технического обеспечения для ВМС Португалии", – отмечает телеканал.

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Церемония подписания соглашения состоялась в Лиссабоне.

Таким образом, Турция впервые будет экспортировать военные корабли в страны-члены Европейского Союза и НАТО.

Напомним, в конце сентября стало известно, что французская судостроительная компания Naval Group поставит Нидерландам четыре океанские подводные лодки, построенные на базе французских типа "Барракуда" (NAS).

В июле Турция, Румыния и Болгария начали совместные противоминные операции в Черном море.

А в октябре в Турции состоялись первые ходовые испытания нового лоцманского катера, который построили по заказу ГП "Администрация морских портов Украины".