Rheinmetall повідомив про контракт на постачання зарядів для 155-мм артилерії для ЗСУ

Міністерство оборони України уклало контракт з Rheinmetall на постачання 155-мм артилерійських реактивних зарядів.

Про це німецький збройовий концерн повідомив у своєму пресрелізі за 18 грудня, передає "Європейська правда".

Вартість замовлення, заброньованого в IV кварталі 2024 року, становить близько 9 млн євро.

Контракт передбачає поставку декількох десятків тисяч 155-мм модулів заряджання різних типів. Вони мають бути поставлені у січні 2025 року.

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Rheinmetall є одним з провідних світових виробників великокаліберних боєприпасів і ракетних систем. У сучасній артилерії снаряди і метальні заряди заряджаються окремо для досягнення різної дальності стрільби.

"Завдяки великим поставкам та допоміжним послугам для України, Rheinmetall зараз є найважливішим партнером оборонної промисловості країни в її оборонній боротьбі проти російської агресії", – повідомили в компанії.

Під час "Конференції з відновлення України 2024" в Берліні компанія та Україна підписали меморандум про взаєморозуміння щодо розширення стратегічної співпраці. Угода має на меті визначити та розвинути подальші напрямки для поглиблення співпраці між українською оборонною промисловістю та технологічною групою з Дюссельдорфа.

Конкретні проєкти на стадії планування включають виробництво артилерійських боєприпасів, а також постачання та виробництво бойових машин піхоти Lynx.

Німецький збройовий концерн Rheinmetall напередодні повідомив, що отримав замовлення на ще 20 БМП Marder для України – за кошти Німеччини, машини мають надійти протягом першої половини 2025 року.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до Києва оголосив, що серед зброї, яку ФРН передасть у грудні, буде вже шоста система IRIS-T, пускові установки для Patriot і зенітні танки Gepard.