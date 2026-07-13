Франція залучила бомбардувальники для гасіння лісових пожеж
Новини — Понеділок, 13 липня 2026, 11:36 —
У Франції до гасіння масштабної лісової пожежі в районі міста Фонтебло на південь від Парижа залучили два літаки бомбардувальники Canadair.
Про це повідомив префект департаменту Сена і Марна в X, передає "Європейська правда".
Пожежі, які охопили Фонтебло в неділю, до ранку охопили близько 800 гектарів лісу. Залучення водних бомбардувальників Canadair для локалізації полум’я є безпрецедентним для регіону Іль-де-Франс.
Incendie en Seine-et-Marne : deux avions bombardiers d'eau ont été envoyés pour éteindre le feu en bordure de l'autoroute A6, une première en Île-de-France pic.twitter.com/GneXipfJ87– ICI Paris Île-de-France (@iciparisidf) July 12, 2026
Жителів прилеглих районів заздалегідь сповістили про прибуття авіації, оскільки літаки мали набрати воду з річки Сени.
У пожежній службі департаменту повідомили, що водні бомбардувальники Canadair протягом дня будуть залучені до гасіння пожеж, також очікується прибуття понад 500 пожежників.
Через пожежу у Фонтебло евакуювали близько 1000 місцевих мешканців і туристів.
Лісова пожежа серйозно порушила графік руху поїздів, що рушають у південному напрямку або прибувають до Парижа.
Писали, що в Іспанії зросла кількість загиблих у масштабній лісовій пожежі в Андалусії, близько двох десятків людей досі вважаються зниклими.