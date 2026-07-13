Франція залучила бомбардувальники для гасіння лісових пожеж

У Франції до гасіння масштабної лісової пожежі в районі міста Фонтебло на південь від Парижа залучили два літаки бомбардувальники Canadair.

Про це повідомив префект департаменту Сена і Марна в X, передає "Європейська правда".

Пожежі, які охопили Фонтебло в неділю, до ранку охопили близько 800 гектарів лісу. Залучення водних бомбардувальників Canadair для локалізації полум’я є безпрецедентним для регіону Іль-де-Франс.

Incendie en Seine-et-Marne : deux avions bombardiers d'eau ont été envoyés pour éteindre le feu en bordure de l'autoroute A6, une première en Île-de-France pic.twitter.com/GneXipfJ87 – ICI Paris Île-de-France (@iciparisidf) July 12, 2026

Жителів прилеглих районів заздалегідь сповістили про прибуття авіації, оскільки літаки мали набрати воду з річки Сени.

У пожежній службі департаменту повідомили, що водні бомбардувальники Canadair протягом дня будуть залучені до гасіння пожеж, також очікується прибуття понад 500 пожежників.

Через пожежу у Фонтебло евакуювали близько 1000 місцевих мешканців і туристів.

Лісова пожежа серйозно порушила графік руху поїздів, що рушають у південному напрямку або прибувають до Парижа.

Писали, що в Іспанії зросла кількість загиблих у масштабній лісовій пожежі в Андалусії, близько двох десятків людей досі вважаються зниклими.