Rheinmetall сообщил о контракте на поставку зарядов для 155-мм артиллерии для ВСУ

Министерство обороны Украины заключило контракт с Rheinmetall на поставку 155-мм артиллерийских реактивных зарядов.

Об этом немецкий оружейный концерн сообщил в своем пресс-релизе за 18 декабря, передает "Европейская правда".

Стоимость заказа, забронированного в IV квартале 2024 года, составляет около 9 млн евро.

Контракт предусматривает поставку нескольких десятков тысяч 155-мм модулей заряжания различных типов. Они должны быть поставлены в январе 2025 года.

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Rheinmetall является одним из ведущих мировых производителей крупнокалиберных боеприпасов и ракетных систем. В современной артиллерии снаряды и метательные заряды заряжаются отдельно для достижения различной дальности стрельбы.

"Благодаря крупным поставкам и вспомогательным услугам для Украины, Rheinmetall сейчас является важнейшим партнером оборонной промышленности страны в ее оборонной борьбе против российской агрессии", – сообщили в компании.

Во время "Конференции по восстановлению Украины 2024" в Берлине компания и Украина подписали меморандум о взаимопонимании по расширению стратегического сотрудничества. Цель соглашения – определить и развить дальнейшие направления для углубления сотрудничества между украинской оборонной промышленностью и технологической группой из Дюссельдорфа.

Конкретные проекты на стадии планирования включают производство артиллерийских боеприпасов, а также поставки и производство боевых машин пехоты Lynx.

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall накануне сообщил, что получил заказ на еще 20 БМП Marder для Украины – за средства Германии, машины должны поступить в течение первой половины 2025 года.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Киев объявил, что среди оружия, которое ФРГ передаст в декабре, будет уже шестая система IRIS-T, пусковые установки для Patriot и зенитные танки Gepard.