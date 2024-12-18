Итальянские спасатели достали травмированную женщину-спелеолога, она три дня провела в пещере

Итальянские спасатели достали женщину-спелеолога из пещеры вблизи города Бергамо, которая там осталась заблокированной с субботы, 14 декабря.

Об этом сообщает агентство ANSA, передает "Европейская правда".

Как отметило агентство, 32-летнюю Оттавию Пиану вытащили спасатели из пещеры Абиссо-Буэно-Фонтено, вблизи Бергамо, в 03:15 в среду, 18 декабря.

Ее доставили вертолетом в больницу в Бергамо.

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Отмечается, что 14 декабря женщина травмировалась в пещере в результате падения.

Она травмировала позвоночник, ребра, а также получила переломы лицевых костей и колена. С тех пор Пиана осталась на месте.

Агентство добавило, что женщина, которая является инструктором-спелеологом, застряла в той же пещере и в прошлом году. Тогда она там провела два дня со сломанной ногой на глубине 150 метров неподалеку от того места, где она упала на этот раз.

Напомним, в конце ноября десятки европейских граждан спасали в Красном море после крушения туристического судна.