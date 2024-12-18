В Литве задержали украинца, который перевозил нелегалов из Индии

В Пасвальском районе Литвы пограничники задержали гражданина Украины, подозреваемого в незаконной перевозке четырех нелегальных мигрантов из Индии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Известно, что иностранцы подали заявление о предоставлении им убежища в Латвии, но, как это часто бывает в подобных случаях, покинули страну, не получив решения по своим заявлениям.

Автомобиль Renault Megan, который въехал в Литву из Латвии, пограничники остановили для проверки в Пасвальском районе в прошлую пятницу.

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Транспортным средством с латвийскими номерами управлял 48-летний украинец, который имеет временный вид на жительство в Латвии. В машине находились еще четверо пассажиров, все мужчины. После проверки пограничниками выяснилось, что водитель перевозил четырех иностранцев – двух 22-летних, 23-летних и 43-летних граждан Индии.

Ни у кого из этих мужчин не было документов, дающих право на въезд и пребывание в Литве и Шенгенской зоне. Они передали сотрудникам литовской пограничной службы личные документы просителей убежища в Латвии.

Согласно законодательству, индийцы не могли покидать Латвию, пока их заявления находятся в стадии рассмотрения.

Распространена такая схема, когда мигранты, въезжающие в ЕС из Беларуси, просят убежища в первой стране ЕС, а после начала процедур ищут возможности сбежать в Западную Европу. Латвия и Литва являются для нелегалов лишь транзитными государствами.

Водитель автомобиля известен пограничникам, он более года назад уже был осужден в Литве за нарушение порядка перевозки акцизных товаров.

Начато досудебное расследование по факту незаконной перевозки людей через государственную границу. За подобное преступное деяние закон предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

В ноябре сообщалось, что с начала этого года в Польше задержали 195 граждан Украины за содействие нелегальным мигрантам в незаконном пересечении границы с Беларусью.

Недавно польские пограничники вместе с Европолом задержали 11 организаторов незаконного пересечения польской границы из Беларуси. Среди задержанных были граждане Украины.