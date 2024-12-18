У Вільнюсі викрили групу, що нелегально надавала медичні послуги з виведення із запою

У литовському Вільнюсі поліція виявила групу з восьми людей, яка нелегально надавала послуги виведення із запою та інші пов'язані з цією процедурою медичні послуги.

Про це повідомляє пресслужба поліції міста, передає "Європейська правда".

Як інформують литовські правоохоронці, було створено систему надання нелегальних медичних послуг у різних містах Литви.

Поліція зазначила, що ці люди надавали послуги вдома у пацієнтів.

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А в деяких випадках особи, які не мають необхідної кваліфікації, застосовували медикаменти сумнівного походження, а процедури виконували в антисанітарних умовах.

За даними поліції, частина підозрюваних надавали послуги без ліцензій на медичну діяльність, а інші – мали ліцензії медсестер або інші ліцензії, що дають право на надання медичних послуг лише як працівники медзакладів.

У середу, 4 грудня, поліцейські в різних містах Литви провели десять обшуків.

Під час цих заходів, правоохоронці Литви знайшли різні лікарські препарати, шприци, крапельниці, інші медикаменти та медичні засоби та інші докази.

У справі вісім підозрюваних. Одного з них затримали і взяли під варту на 20 днів.

Писали, що у Пасвальському районі Литви прикордонники затримали громадянина України, підозрюваного в незаконному перевезенні чотирьох нелегальних мігрантів з Індії.

Цього ж дня кілька сотень учнів були евакуйовані зі школи у литовському місті Каунасі через лист, що містив білий порошок невідомого походження.