В Вильнюсе разоблачили группу, нелегально предоставлявшую медицинские услуги по выводу из запоя

В литовском Вильнюсе полиция обнаружила группу из восьми человек, которая нелегально предоставляла услуги вывода из запоя и другие связанные с этой процедурой медицинские услуги.

Об этом сообщает пресс-служба полиции города, передает "Европейская правда".

Как информируют литовские правоохранители, была создана система предоставления нелегальных медицинских услуг в разных городах Литвы.

Полиция отметила, что эти люди оказывали услуги на дому у пациентов.

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А в некоторых случаях лица, не имеющие необходимой квалификации, применяли медикаменты сомнительного происхождения, а процедуры выполняли в антисанитарных условиях.

По данным полиции, часть подозреваемых предоставляли услуги без лицензий на медицинскую деятельность, а другие – имели лицензии медсестер или другие лицензии, дающие право на оказание медицинских услуг только как работники медучреждений.

В среду, 4 декабря, полицейские в разных городах Литвы провели десять обысков.

Во время этих мероприятий, правоохранители Литвы нашли различные лекарственные препараты, шприцы, капельницы, другие медикаменты и медицинские средства и другие доказательства.

В деле восемь подозреваемых. Одного из них задержали и взяли под стражу на 20 дней.

Писали, что в Пасвальском районе Литвы пограничники задержали гражданина Украины, подозреваемого в незаконной перевозке четырех нелегальных мигрантов из Индии.

В этот же день несколько сотен учеников были эвакуированы из школы в литовском городе Каунасе из-за письма, содержащего белый порошок неизвестного происхождения.