У Литві в школу надійшов лист із білим порошком, евакуювали 300 людей

У середу, 18 грудня, кілька сотень учнів були евакуйовані зі школи у литовському місті Каунасі через лист, що містив білий порошок невідомого походження.

Про це повідомив литовський суспільний мовник LRT із посиланням на слова представниці пожежно-рятувального департаменту, передає "Європейська правда".

Як зазначила представниця надзвичайників, о 10:44 за місцевим часом пожежники отримали повідомлення про те, що до школи в Каунасі надійшов лист, в якому при відкритті виявився білий порошок невідомого походження.

"Зі школи було евакуйовано понад 300 учнів. Пожежники перевірили всі приміщення, коли в школі не було людей", – заявила вона.

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За даними пожежно-рятувального департаменту, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

"Кількість матеріалу, за попередньою інформацією, незначна. Він був зібраний і винесений на вулицю. Національний центр громадського здоров'я організує розслідування на предмет біологічного забруднення", – проінформувала представниця надзвичайників.

У березні 2023 року правоохоронці Швеції отримали повідомлення про підозрілі листи від адміністративних центрів 18 з 21 району країни, через що подекуди була оголошена евакуація й викликані вибухотехніки.

У лютому 2024 року поліція знайшла у кількох урядових установах в Брюсселі конверти з токсичним білим порошком бруцином.