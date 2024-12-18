Понад третина працюючих сирійців у Німеччині зайняті у сферах, де бракує персоналу

Більш як третина сирійців, які живуть і працюють у Німеччині, працевлаштовані у сферах з дефіцитом персоналу, і їхнє потенційне повернення додому може мати відчутні негативні наслідки для країни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

Аналіз Німецького економічного інституту свідчить, що масове повернення у рідну країну вихідців із Сирії може мати відчутні негативні наслідки для німецької економіки. Дослідження провели на тлі дискусії про подальшу політику щодо сирійських громадян, які осіли у Німеччині, після падіння режиму Башара аль-Асада.

За даними Федерального агентства з працевлаштування, станом на 2023-2024 роки у Німеччині були працевлаштовані близько 213 тисяч осіб сирійського походження, і ще 155 тисяч були зареєстровані як безробітні, що шукають роботу. З працевлаштованих, 127 тисяч були зайняті як кваліфіковані працівники, що мають відповідну професійну освіту/науковий ступінь.

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Німецький економічний інститут з’ясував, що близько 80 тисяч працевлаштованих сирійців – тобто більше третини від усіх працевлаштованих – працюють у сферах, де є проблема з дефіцитом персоналу.

Зокрема, понад 4 тисячі працюють як інженери автомобільної мехатроніки, а у цій сфері є проблеми з пошуком достатньо якісних спеціалістів більш як на половину наявних вакансій.

Близько 5,3 тисячі працюють лікарями, понад 2 тисячі – у сфері догляду за дітьми та освіті, чимало є електриками, сантехніками, фахівцями систем опалення і кондиціонування тощо.

Фахівці інституту вважають, що потенційний виїзд цих людей поглибить проблему з нестачею працівників, а відтак і доступністю послуг, та що уряду варто гарантувати їм можливість далі жити і працювати у Німеччині.

Нагадаємо, Німеччина поруч з низкою інших країн Європи зупинила розгляд нових заявок на отримання притулку від громадян Сирії після падіння режиму Асада.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що добре інтегровані біженці з Сирії можуть залишитися в країні.