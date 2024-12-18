Более трети работающих сирийцев в Германии заняты в сферах, где не хватает персонала

Более трети сирийцев, которые живут и работают в Германии, трудоустроены в сферах с дефицитом персонала, и их потенциальное возвращение домой может иметь ощутимые негативные последствия для страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.

Анализ Немецкого экономического института свидетельствует, что массовое возвращение в родную страну выходцев из Сирии может иметь ощутимые негативные последствия для немецкой экономики. Исследование провели на фоне дискуссии о дальнейшей политике в отношении сирийских граждан, осевших в Германии, после падения режима Башара аль-Асада.

По данным Федерального агентства по трудоустройству, по состоянию на 2023-2024 годы в Германии были трудоустроены около 213 тысяч человек сирийского происхождения, и еще 155 тысяч были зарегистрированы как безработные, ищущие работу. Из трудоустроенных, 127 тысяч были заняты как квалифицированные работники, имеющие соответствующее профессиональное образование/ученая степень.

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Немецкий экономический институт выяснил, что около 80 тысяч трудоустроенных сирийцев – то есть более трети от всех трудоустроенных – работают в сферах, где есть проблема с дефицитом персонала.

В частности, более 4 тысяч работают как инженеры автомобильной мехатроники, а в этой сфере есть проблемы с поиском достаточно качественных специалистов более чем на половину имеющихся вакансий.

Около 5,3 тысячи работают врачами, более 2 тысяч – в сфере ухода за детьми и образовании, многие являются электриками, сантехниками, специалистами систем отопления и кондиционирования и тому подобное.

Специалисты института считают, что потенциальный выезд этих людей углубит проблему с нехваткой работников, а затем и доступностью услуг, и что правительству следует гарантировать им возможность дальше жить и работать в Германии.

Напомним, Германия наряду с рядом других стран Европы остановила рассмотрение новых заявок на получение убежища от граждан Сирии после падения режима Асада.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что хорошо интегрированные беженцы из Сирии могут остаться в стране.