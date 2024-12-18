КС Литви визнав незаконною заборону "пропаганди ЛГБТ-родин" серед неповнолітніх

Конституційний суд Литви визнав таким, що не відповідає основному закону, положення законодавства про заборону поширення для неповнолітніх "пропаганди ЛГБТ-родини".

Як повідомляє LRT, таке рішення оголосили у середу.

Розгляд питання ініціював попередній уряд Інгріди Шимоніте. Суд попросили оцінити конституційність Закону щодо захисту неповнолітніх від негативного впливу публічної інформації.

Серед положень закону є згадка, що інформація, яка "дискредитує сімейні цінності і пропагує концепт шлюбу та створення сім’ї, що відрізняється від тих, які визначені конституцією Республіки Литва і цивільним кодексом" має негативний вплив на неповнолітніх.

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Конституційний суд вирішив, що такі формулювання конфліктують зі ст. 25 конституції про право кожного вільно висловлювати свої погляди та права шукати, отримувати та поширювати інформацію та ідеї.

КС також побачив суперечності зі ст. 38 конституції, де йдеться про сім’ю як основу суспільства. Окрім того, суд звернув увагу, що конституційна концепція сім’ї, на яку посилається спірне положення, не має на увазі, що сім’я виникає виключно на підставі шлюбу.

Суд наголошує, що встановлені обмеження на поширення інформації для неповнолітніх не мають призводити до нехтування іншими цінностями, які закріплює основний закон.

КС зауважив, що право на пошук та отримання інформації, гарантоване Конституцією, включає обов’язок повідомляти неповнолітнім інформацію, яка відображає реалії, оскільки це важливо для формування світогляду, що ґрунтуватиметься на повазі до прав та гідності інших людей.

"Такі положення законодавства перешкоджатимуть розвитку зрілих сформованих особистостей і несумісні з конституційним обов’язком держави гарантувати гармонійний та цілісний розвиток дитини, що ґрунтуватиметься на повазі до прав та гідності людини, цінностей рівності, плюралізму і толерантності, які є характерними рисами демократичного суспільства", – заявив голова суду Гінтарас Года.

Нагадаємо, у Польщі цієї осені зробили крок до легалізації партнерств для одностатевих пар.

В Естонії одностатеві пари можуть одружуватися з початку 2024 року.