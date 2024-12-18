КС Литвы признал незаконным запрет "пропаганды ЛГБТ-семей" среди несовершеннолетних

Конституционный суд Литвы признал не соответствующим основному закону положение законодательства о запрете распространения для несовершеннолетних "пропаганды ЛГБТ-семьи".

Как сообщает LRT, такое решение объявили в среду.

Рассмотрение вопроса инициировало предыдущее правительство Ингриды Шимоните. Суд попросили оценить конституционность Закона о защите несовершеннолетних от негативного влияния публичной информации.

Среди положений закона есть упоминание, что информация, которая "дискредитирует семейные ценности и пропагандирует концепт брака и создания семьи, отличающийся от тех, которые определены конституцией Республики Литва и гражданским кодексом" имеет негативное влияние на несовершеннолетних.

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Конституционный суд решил, что такие формулировки конфликтуют со ст. 25 конституции о праве каждого свободно выражать свои взгляды и права искать, получать и распространять информацию и идеи.

КС также увидел противоречия со ст. 38 конституции, где говорится о семье как основе общества. Кроме того, суд обратил внимание, что конституционная концепция семьи, на которую ссылается спорное положение, не подразумевает, что семья возникает исключительно на основании брака.

Суд отмечает, что установленные ограничения на распространение информации для несовершеннолетних не должны приводить к пренебрежению другими ценностями, которые закрепляет основной закон.

КС отметил, что право на поиск и получение информации, гарантированное Конституцией, включает обязанность сообщать несовершеннолетним информацию, которая отражает реалии, поскольку это важно для формирования мировоззрения, основанного на уважении к правам и достоинству других людей.

"Такие положения законодательства будут препятствовать развитию зрелых сформированных личностей и несовместимы с конституционной обязанностью государства гарантировать гармоничное и целостное развитие ребенка, основанное на уважении прав и достоинства человека, ценностей равенства, плюрализма и толерантности, которые являются характерными чертами демократического общества", – заявил председатель суда Гинтарас Года.

Напомним, в Польше этой осенью сделали шаг к легализации партнерств для однополых пар.

В Эстонии однополые пары могут вступать в брак с начала 2024 года.