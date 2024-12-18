У Києві перебуває з візитом міністр оборони Британії

Британський міністр оборони Джон Гілі перебуває з візитом у Києві.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Укрінформ".

Агентство зазначає, що Джон Гілі прибув до Києва у середу 18 грудня.

У спілкуванні з кореспондентом Гілі розповів, що метою поїздки була розмова з міністром оборони України Рустемом Умєровим про спільний план дій для посилення України "не лише зараз, у битві, яку ви наразі ведете, але й протягом 2025 року та на майбутнє".

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Sky News

"Це також спосіб заявити Путіну, що ми будемо підтримувати Україну і працюватимемо над координацією діяльності інших країн, щоб підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно… Треба робити Україну сильнішою і чинити тиск на Путіна", – зазначив Джон Гілі.

На запитання про ядерні погрози Путіна у спробах стримати допомогу Україні міністр сказав, що вони не працюють.

"Нас не повинна лякати риторика Путіна чи будь-які його дії з ескалації. І вона нас не лякає", – заявив він .

Він висловив переконання, що Путін "не переможе, скільки б це не тривало".

Британський телеканал Sky News повідомив, що Гілі вже зустрівся із заступником міністра оборони Сергієм Боєвим, вони відвідали виставку знищеної російської техніки на Михайлівській площі та стіну пам’яті загиблих захисників України.

Нагадаємо, минулого місяця Джон Гілі був на зустрічі з міністрами оборони ще чотирьох країн Європи, де вони обговорювали подальшу підтримку України на тлі повернення Трампа до Білого дому.

Розвідка Британії повідомляла, що у листопаді середньодобові втрати російських окупаційних військ в Україні (убитими і пораненими) досягли нового рекорду.