В Киеве находится с визитом министр обороны Великобритании

Британский министр обороны Джон Хили находится с визитом в Киеве.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Укринформ".

Агентство отмечает, что Джон Хили прибыл в Киев в среду 18 декабря.

В общении с корреспондентом Хили рассказал, что целью поездки был разговор с министром обороны Украины Рустемом Умеровым о совместном плане действий для усиления Украины "не только сейчас, в битве, которую вы сейчас ведете, но и в течение 2025 года и на будущее".

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Sky News

"Это также способ заявить Путину, что мы будем поддерживать Украину и будем работать над координацией деятельности других стран, чтобы поддерживать Украину столько, сколько потребуется... Надо делать Украину сильнее и оказывать давление на Путина", – отметил Джон Хили.

На вопрос о ядерных угрозах Путина в попытках сдержать помощь Украине министр сказал, что они не работают.

"Нас не должна пугать риторика Путина или любые его действия по эскалации. И она нас не пугает", – заявил он.

Он выразил убеждение, что Путин "не победит, сколько бы это ни продолжалось".

Британский телеканал Sky News сообщил, что Хили уже встретился с заместителем министра обороны Сергеем Боевым, они посетили выставку уничтоженной российской техники на Михайловской площади и стену памяти погибших защитников Украины.

Напомним, в прошлом месяце Джон Хили был на встрече с министрами обороны еще четырех стран Европы, где они обсуждали дальнейшую поддержку Украины на фоне возвращения Трампа в Белый дом.

Разведка Британии сообщала, что в ноябре среднесуточные потери российских оккупационных войск в Украине (убитыми и ранеными) достигли нового рекорда.