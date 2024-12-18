США наклали санкції ще на дві компанії з Ірану, дотичні до виробництва ракет і "Шахедів"

Сполучені Штати розширили санкції на одну особу та дві компанії, дотичні до іранського виробництва ракет і безпілотників.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив Держдеп США.

Дві компанії, що потрапили під санкції, долучені до іранського виробництва ударних дронів "Шахед-136", які Іран передав Росії для використання проти України.

Також до санкційного списку включили бригадного генерала Саїда Хусейна Маджида Мусафі Ефтекхарі, заступника командувача повітряних сил Корпусу Вартових Ісламської Революції – за дії, що забезпечували матеріальну підтримку іранської програми виробництва балістичних ракет.

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"США зберігають занепокоєння з приводу розповсюдження Іраном зброї як у своєму регіоні, так і ширше у світі. Сьогоднішні санкції є частиною триваючих зусиль для перешкоджання небезпечного поширення Іраном ударних БПЛА і балістичних ракет, які Іран використовує для дестабілізації на Близькому Сході та за межами регіону, та створити наслідки для будь-яких посередників, які підтримують таку діяльність Ірану з розповсюдження зброї", – зазначили у Держдепі.

У листопаді Британія посилила санкції проти Ірану через допомогу Росії.

Нагадаємо, цього тижня Британія, Німеччина і Франція заявили про зростаючу стурбованість ядерною програмою Ірану, яка скоро може дозволити Тегерану отримати свою ядерну зброю.