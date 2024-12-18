США наложили санкции еще на две компании из Ирана, причастные к производству ракет и "Шахедов"

Соединенные Штаты расширили санкции на одного человека и две компании, имеющие отношение к иранскому производству ракет и беспилотников.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил Госдеп США.

Две компании, попавшие под санкции, причастны к иранскому производству ударных дронов "Шахед-136", которые Иран передал России для использования против Украины.

Также в санкционный список включили бригадного генерала Саида Хусейна Маджида Мусафи Эфтекхари, заместителя командующего воздушных сил Корпуса Стражей Исламской Революции – за действия, которые обеспечивали материальную поддержку иранской программы производства баллистических ракет.

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"США сохраняют беспокойство по поводу распространения Ираном оружия как в своем регионе, так и шире в мире. Сегодняшние санкции являются частью продолжающихся усилий для препятствования опасного распространения Ираном ударных БПЛА и баллистических ракет, которые Иран использует для дестабилизации на Ближнем Востоке и за пределами региона, и создать последствия для любых посредников, которые поддерживают такую деятельность Ирана по распространению оружия", – отметили в Госдепе.

В ноябре Великобритания усилила санкции против Ирана из-за помощи России.

Напомним, на этой неделе Великобритания, Германия и Франция заявили о растущей обеспокоенности ядерной программой Ирана, которая скоро может позволить Тегерану получить свое ядерное оружие.