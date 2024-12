Глава МИД Латвии пожаловалась Bolt на русскоязычного водителя, там говорят, что он украинец

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже пожаловалась компании Bolt на водителя сервиса, который сказал, что может общаться только на русском языке; в компании утверждают, что он "не знал латышского, потому что из Украины".

Как сообщает "Европейская правда", история стала известной из-за сообщений Браже в ее X (Twitter).

17 декабря Байба Браже написала публичный твит с замечанием к сервису такси Bolt из-за того, что водитель, который на выходных вез ее в центре Риги, не смог общаться с пассажирами на другом языке, кроме русского.

Hi, @boltapp , it is totally unacceptable that your driver Alexandr doesn’t speak a word of Latvian. Neither he could communicate in English, French, Ukrainian, Dutch or German. Only Russian. The drive was on 14 December evening to the Small Guild in Riga’s Old Town.

