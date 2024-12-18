Глава МИД Латвии пожаловалась Bolt на русскоязычного водителя, там говорят, что он украинец

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже пожаловалась компании Bolt на водителя сервиса, который сказал, что может общаться только на русском языке; в компании утверждают, что он "не знал латышского, потому что из Украины".

Как сообщает "Европейская правда", история стала известной из-за сообщений Браже в ее X (Twitter).

17 декабря Байба Браже написала публичный твит с замечанием к сервису такси Bolt из-за того, что водитель, который на выходных вез ее в центре Риги, не смог общаться с пассажирами на другом языке, кроме русского.

Hi, @boltapp , it is totally unacceptable that your driver Alexandr doesn’t speak a word of Latvian. Neither he could communicate in English, French, Ukrainian, Dutch or German. Only Russian. The drive was on 14 December evening to the Small Guild in Riga’s Old Town. Реклама: December 17, 2024

"Это абсолютно неприемлемо, что ваш водитель Александр не может ни слова сказать на латышском. Так же он не может общаться на английском, французском, украинском, нидерландском или немецком. Только на русском", – заявила она.

В ответ коммуникационщики Bolt написали, что доступ к сотрудничеству с сервисом имеют только водители, имеющие лицензию от Директората автодорожного транспорта, которая предусматривает, что такое лицо владеет государственным языком по крайней мере на уровне B1.

После того Браже опубликовала фрагмент общения со службой поддержки, предложив читателям "судить самим" о реакции. Приведенный фрагмент содержит нейтральный ответ о том, что сервису "жаль за негативный опыт" клиентки и ремарку, что водители сервиса являются "независимыми партнерами". В то же время там нет упоминания, будет ли платформа как-то проверять способность этого таксиста общаться на государственном языке.

Īsumā. Šovakar mani sazvanīja @boltapp pārstāvis un laipnā saziņā latviešu valodā atvainojās par klientu servisa čatboksa algoritmiem, kā arī informēja, ka šoferis ir no Ukrainas, tāpēc nezinot latviešu valodu. Vēlreiz uzsvēru, ka krievu valoda nedrīkst būt vienīgā saziņas valoda https://t.co/rhIZxf8TOy – Baiba Braže (@Braze_Baiba) December 18, 2024

18 декабря министр сообщила о завершении истории. Она отметила, что получила звонок от представителя компании с извинениями за алгоритмы чатбота поддержки. "Он сказал мне, что водитель был из Украины и поэтому не знал латышского. Я подчеркнула, что русский язык не может быть единственным языком общения", – рассказала Байба Браже.

В октябре произошел скандал из-за продавщицы в одном из ТРЦ Риги, которая отказала клиентке в обслуживании на латышском и заявила, что считает "нацистами" тех, кто не соглашается говорить с ней на русском. С ней провели беседы представители Службы госбезопасности.

В начале года получила огласку история о жалобах на девушку из Украины, которая устроилась на работу в пиццерии, из-за недостаточного владения латышским.

Напомним, в Латвии начался процесс выдворения почти тысячи граждан РФ, которые не выполнили требования закона об иммиграции, не сдав экзамен на знание государственного языка и не подав заявление на получение другого вида на жительство.