У Франції засудили до 20 років чоловіка, який піддавав дружину масовим зґвалтуванням

Французький суд у четвер визнав колишнього чоловіка Жизель Пеліко – Домініка Пеліко – винним у зґвалтуваннях за обтяжувальних обставин і за всіма іншими звинуваченнями, висунутими проти нього.

Про це повідомило агентство AP, передає "Європейська правда".

Як повідомило агентство, у четвер, 19 грудня, вирок 72-річному Домініку Пеліко зачитав головний суддя суду в Авіньйоні Роже Арата.

Як зазначається, Пеліко та 49 інших чоловіків постали перед судом Авіньйон за зґвалтування за обтяжуючих обставин та замах на зґвалтування, і їм загрожує до 20 років ув'язнення, якщо їх визнають винними.

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ОНОВЛЕНО О 12:49. Пеліко був засуджений до 20 років ув'язнення, що є максимальним покаранням за "зґвалтування за обтяжуючих обставин", передає французька газета Le Figaro.

Як відомо, Домінік Пеліко зізнався, що протягом багатьох років він присипляв свою дружину наркотиками, щоб він і незнайомці, яких він знайшов в інтернеті, могли знущатися з неї, а він знімав ці знущання на відео.

Також повідомляли, що Франція може внести зміни до свого законодавства про зґвалтування, вперше включивши до нього необхідність згоди на сексуальний акт.

А 23 листопада у Парижі пройшла масштабна акція протесту проти злочинів на основі гендеру та сексуального насильства.