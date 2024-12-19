Во Франции приговорили к 20 годам мужчину, который подвергал жену массовым изнасилованиям

Французский суд в четверг признал бывшего мужа Жизель Пелико – Доминика Пелико – виновным в изнасилованиях при отягчающих обстоятельствах и по всем другим обвинениям, выдвинутым против него.

Об этом сообщило агентство AP, передает "Европейская правда".

Как сообщило агентство, в четверг, 19 декабря, приговор 72-летнему Доминику Пелико зачитал главный судья суда в Авиньоне Роже Арата.

Как отмечается, Пелико и 49 других мужчин предстали перед судом Авиньона за изнасилование при отягчающих обстоятельствах и покушение на изнасилование, и им грозит до 20 лет заключения, если их признают виновными.

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ОБНОВЛЕНО В 12:49. Пелико был приговорен к 20 годам заключения, что является максимальным наказанием за "изнасилование при отягчающих обстоятельствах", передает французская газета Le Figaro.

Как известно, Доминик Пелико признался, что в течение многих лет он усыплял свою жену наркотиками, чтобы он и незнакомцы, которых он нашел в интернете, могли издеваться над ней, а он снимал эти издевательства на видео.

Также сообщалось, что Франция может внести изменения в свое законодательство об изнасиловании, впервые включив в него необходимость согласия на сексуальный акт.

А 23 ноября в Париже прошла масштабная акция протеста против преступлений на основе гендера и сексуального насилия.