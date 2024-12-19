Литва заборонила громадянам Росії, Білорусі, Китаю вступати до лав збройних сил

Уряд Литви заборонив людям із російським, білоруським або китайським громадянством вступати до литовських Збройних сил і Стрілецького союзу країни.

Про це повідомив литовський суспільний мовник LRT, передає "Європейська правда".

Як у четвер, 19 грудня, вирішили законодавці Литви, громадяни Росії, Білорусі та Китаю не будуть прийматися на професійну військову службу, добровільну військову службу або іншу добровільну непостійну військову службу, а також на строкову військову службу.

Якщо особа, яка вже служить у збройних силах, отримає громадянство цих країн, вона буде звільнена.

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Така ж вимога поширюється і на членів Стрілецького союзу Литви.

Нещодавно міністр оборони Литви і голова парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони зареєстрували законопроєкт, який передбачає звільнення від служби в литовських збройних силах осіб з російським і білоруським громадянством.

У жовтні Сейм проголосував за заборону посадовцям, які мають право працювати з секретною інформацією, їздити до країн, що вважаються недружніми до Литви.