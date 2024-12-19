Путин заявил о готовности встретиться с Трампом

Глава Кремля Владимир Путин заявил, что четыре года не общался с избранным президентом США Дональдом Трампом, но готов к встрече.

Об этом он сказал во время прямой линии со СМИ, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

Хозяин Кремля намекнул, что ожидает инициативу подобного контакта именно от Дональда Трампа.

"Вы сказали, что мы можем предложить, что я могу предложить новоизбранному президенту Трампу, когда мы с ним встретимся. Ну, во-первых, я не знаю, когда мы с ним встретимся.

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Потому что он об этом ничего не говорит. Я с ним вообще не разговаривал больше четырех лет. И я готов к этому, конечно, в любое время. Готов буду и к встрече", – сказал Путин журналистам в четверг.

Стоит отметить, что во время избирательной кампании Дональд Трамп неоднократно хвастался своими хорошими отношениями с Путиным.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в своих мемуарах описала трудности во время общения с Дональдом Трампом и назвала его человеком, который очарован авторитарными лидерами.

В ноябре российское издание "Верстка" сообщило, что Путин неформально поздравил Трампа с победой на президентских выборах якобы "через знакомых".

Также СМИ сообщали о телефонном разговоре Трампа и Путина после выборов в США, но в Кремле это отрицали.