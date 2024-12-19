У ЄС готуються допомогти Молдові грошима, якщо Росія відключить газ 1 січня 2025 року

У разі повного припинення постачання російського газу у Молдову з 1 січня 2025 року і проблем з електрогенерацією Європейський Союз має допомогти країні здолати кризу.

Про це заявила президентка Європейського парламенту Роберта Метсола на пресконференції в рамках саміту ЄС 19 грудня, передає кореспондент "Європейської правди".

Метсола вважає високою ймовірність того, що 1 січня 2025 року РФ зупинить постачання і відключить газ, який наразі йде у Придністров’я та використовується для генерації електроенергії для всієї Молдови.

"Ми повинні пом’якшити вплив очікуваного припинення Росією постачання газу у Придністров’я, що на практиці означає, що Придністров’я зануриться у темряву 1 січня", – пояснила вона.

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У цьому разі, за словами президентки, Євросоюз має втрутитися в ситуацію, щоб допомогти народу Молдови, який обрав європейське майбутнє. "Ми маємо бути готовими швидко втрутитися, щоб переконатися, що люди не отримуватимуть величезні непідйомні рахунки", – підкреслила вона.

Президентка Європарламенту наголосила, що ЄС має знайти можливості "сплатити рахунки, які вони (громадяни Молдови. – ЄП) не можуть собі дозволити".

"Думаю, буде зростати консенсус щодо того, щоб дати негайне рішення цієї проблеми... Це був мій меседж лідерам ЄС, і він був сприйнятий добре", – сказала Метсола.

Як розповідала "Європейська правда", влада Молдови готується до енергетичної кризи. Кишинів вже визначив, кого вивозитимуть з Придністров'я за найгіршого сценарію.

16 січня у країні почав діяти надзвичайний стан в енергетиці.

Детально про ці події та їхні причини читайте у статті "Молдову колють газовою голкою. Чому країна оголосила надзвичайний стан та до чого тут Придністров’я".