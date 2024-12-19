Заимствования Франции в 2025 году будут достигать рекордных 300 млрд евро

В 2025 году государственные заимствования Франции достигнут рекордных 300 миллиардов евро, побив рекорд 2024 года.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Казначейство страны объявило, что в течение 2025 года планирует заимствования на финансовых рынках 300 млрд евро долга, что является беспрецедентной цифрой – после 285 млрд в текущем году, которые тоже оказались рекордными, как и 270 млрд в 2023 году.

Цифра соответствует потребностям, очерченным в проекте бюджета от предыдущего правительства Мишеля Барнье (который, напомним, не удалось согласовать со всеми политсилами и это привело к выражению правительству недоверия).

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Казначейство решило ориентироваться на нее, поскольку пока неизвестно, какой бюджет в итоге будет утвержден.

"Пока мы строим планы на основе этих 300 млрд евро. Если цифра изменится, мы будем сообщать это инвесторам", – отметил глава ведомства Антуан Дерюен.

Государственный долг Франции уже достигает 112,8% ВВП.

Напомним, на этой неделе парламент Франции принял спецзакон, который должен обеспечить непрерывность функционирования государственных учреждений и программ после 1 января в условиях отсутствия принятого бюджета.

Урезание расходов и сокращение госдолга было одним из ключевых вызовов для предыдущего правительства. Именно конфликт вокруг бюджета стал основной причиной отставки правительства Барнье (подробно об этом – в статье "Франция без премьера и без бюджета").

Теперь во Франции продолжается перезагрузка правительства после того, как Макрон выбрал на замену Барнье 73-летнего Франсуа Байру.

Подробно на эту тему в статье: Вынужденный выбор Макрона: чего ждать Украине от нового премьер-министра Франции