Данія виділить понад 280 млн євро для зміцнення ППО України

Уряд Данії підготував 23-й за ліком пакет військової допомоги Україні на суму 2,1 млрд данських крон (281,5 млн євро) на посилення протиповітряної оборони та бойової авіації.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило данське Міністерство оборони.

У межах пакета допомоги Данія виділяє кошти, серед іншого, на посилення української протиповітряної оборони та експлуатацію українських винищувачів F-16.

Крім того, Данія передає кілька бойових машин піхоти CV90 у співпраці зі Швецією, відряджає додаткових військовослужбовців до місії НАТО з підтримки України і збільшує свій внесок у військову місію ЄС з підтримки України.

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Пакет допомоги фінансується за рахунок перерозподілу коштів в межах Українського фонду – спеціального фонду, створеного Данією для допомоги Україні – у 2024 році та отриманих внесків з Європейського фонду миру.

Крім того, решту 275 млн данських крон, що залишились, перерозподілять для посилення фінансового внеску у "розвиток потенціалу винищувальної авіації України", йдеться в повідомленні.

Загалом із 2023 по 2028 рік Данія заклала 64,8 млрд данських крон на військову підтримку України, яку реалізує через спеціальний Український фонд. З них уже були витрачені або закладені понад 50 млрд крон.

У жовтні уряд Данії оголосив про 21-й пакет військової допомоги Україні, спрямований як на постачання зброї зі складів, так і на її замовлення в міжнародних постачальників.

У грудні Україна також отримала другу партію винищувачів F-16 від Данії.